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Новости погоды

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Атмосферный фронт отметился в центре России слабыми дождями

ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 26 апреля

  По юго-восточной периферии антициклона, поддерживающего теплую погоду в центральной России, в предутренние часы через Москву проходил а маловыраженный атмосферный фронт. Он оставил лишь влажные следы. Количество осадков измерялось от 0 до 0,5 мм. На северо-западе Московской области было 0,3 мм в Новом Иерусалиме, на юго-западе, во Внуково 0,5 мм. В Москве 0 мм. Такое же незначительное количество дождя отмечалось в Мордовии, в Кировской области и Ульяновской. / meteonovosti.ru /
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