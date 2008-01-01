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На Урале в субботу холодно, в воскресенье еще холоднее



ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 26 апреля



погоды: сюда вернется почти зима.



Ледяной воздух в тылу высотной ложбины, с приполярных районов Северного Ледовитого океана, проникнет вглубь континента, что приведет к обострению атмосферных фронтов.И без того прохладная погода сменится на холодную и очень холодную.



В четверг юг Урала оказался в зоне больших градиентов температуры. В Екатеринбурге 25 апреля максимальная температура было всего 8,9 градуса, что ниже нормы на 2 градуса, а в Оренбурге воздух прогрелся до 21, 7 градуса, что выше нормы почти на 4 градуса. Адвекция холода в тылу сибирского циклона приведет к еще большим контрастам на фронтах, что приведет к значительным осадкам, сильному ветру и дальнейшему похолоданию.



В субботу температура в ночные часы понизится до отрицательных значений: в Свердловской области и в Пермском крае -1..-6, в Челябинской ночью местами до -8..-9. Также холодно будет и в Башкортостане. Преобладающая температура днем +2..+7 и лишь на юге сохранится тепло до 16..19 градусов.



Еще холоднее будет 28 и 29 апреля. Осадки возможны сильные, сначала в виде дождя, вечером в воскресенье переходящем в снег. Ненастье будут усиливать порывистый северный ветер и гололедные явления. Ночью температура воздуха может понизиться до -2..-7, местами до -11 градусов.Днем температура воздуха не выше 0..+6, что ниже нормы на 5-6 градусов.



Самые неблагоприятные условия погоды ожидаются на востоке региона, где пик похолодания придется на 29 апреля. / meteonovosti.ru /



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