Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
26 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:07 Пятница, 26 апреля

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,5..21,6 градуса; Северном 20,5..22,2 градуса, Северо-восточном 20,3..21,6 градуса, Восточном 19,8..20,9 градуса, Юго-восточном 20,5..21,4 градуса, Южном 19,6..21,5 градуса, Юго-западном 19,6..20,4 градуса, Западном 20,1..21,2 градуса, Северо-западном 20,5..21,6 градуса.

В Зеленограде без осадков температура воздуха 20,0..20,4 градуса, на территории Новой Москвы солнечно без осадков, температура воздуха 20,0.. 21,2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Сб.
27 апр.
+21
Вс.
28 апр.
+10
Пн.
29 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Чандрапур		 -24
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100