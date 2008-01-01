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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:07 Пятница, 26 апреля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,5..21,6 градуса; Северном 20,5..22,2 градуса, Северо-восточном 20,3..21,6 градуса, Восточном 19,8..20,9 градуса, Юго-восточном 20,5..21,4 градуса, Южном 19,6..21,5 градуса, Юго-западном 19,6..20,4 градуса, Западном 20,1..21,2 градуса, Северо-западном 20,5..21,6 градуса.



В Зеленограде без осадков температура воздуха 20,0..20,4 градуса, на территории Новой Москвы солнечно без осадков, температура воздуха 20,0.. 21,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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