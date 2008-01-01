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Воздух в Пасхальный день в центре России ожидается свежим



ИА "Метеоновости" / 13:13 Пятница, 26 апреля



После аномального тепла и рекордов максимальной температуры воздуха на большей части европейской России в конце текущей недели и на светлое воскресенье станет прохладнее. Освежит воздух атмосферный фронт, который проходит чуть восточнее Москвы, а затем поворачивает резко на север, где начинает формироваться волновой циклон, в субботу, 27 апреля, ужу вполне оформится самостоятельней центр пониженного давления над северными районами Пермского края. Далее этот циклон активизировавшись будет смещаться на Башкортостан, а центру России достанется его тыловая часть. На дожди этот циклон не расщедрится, а вот прохладой одарит. Температура в субботу 27 апреля на большей части Центрального и Центрально-Черноземного районов будет выше 20 градусов, в Московской области до +13, в Брянской, Липецкой, Воронежской и тамбовской областях до 21..26 градусов. 28 апреля в воскресенье в Москве и области около +10, в черноземных областях преобладающая температура 15..20, на юго-востоке 11..16. / meteonovosti.ru /



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