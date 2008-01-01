Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
26 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Воздух в Пасхальный день в центре России ожидается свежим

ИА "Метеоновости" / 13:13 Пятница, 26 апреля

  После аномального тепла и рекордов максимальной температуры воздуха на большей части европейской России в конце текущей недели и на светлое воскресенье станет прохладнее. Освежит воздух атмосферный фронт, который проходит чуть восточнее Москвы, а затем поворачивает резко на север, где начинает формироваться волновой циклон, в субботу, 27 апреля, ужу вполне оформится самостоятельней центр пониженного давления над северными районами Пермского края. Далее этот циклон активизировавшись будет смещаться на Башкортостан, а центру России достанется его тыловая часть. На дожди этот циклон не расщедрится, а вот прохладой одарит. Температура в субботу 27 апреля на большей части Центрального и Центрально-Черноземного районов будет выше 20 градусов, в Московской области до +13, в Брянской, Липецкой, Воронежской и тамбовской областях до 21..26 градусов. 28 апреля в воскресенье в Москве и области около +10, в черноземных областях преобладающая температура 15..20, на юго-востоке 11..16. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Сб.
27 апр.
+21
Вс.
28 апр.
+10
Пн.
29 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Чандрапур		 -24
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100