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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:45 Суббота, 27 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, во второй половине будет оказывать влияние холодный фронт с севера. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст..



В Москве и области погода меняется. Скажется влияние небольшого циклонического вихря со стороны Скандинавии. Несмотря на небольшие дожди, влажность воздуха будет низкой, из-за чего проблемы со здоровьем могут возникнуть у астматиков. Скачки атмосферного давления негативным образом отразятся на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников. В группе риска люди, страдающие гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесшие инфаркт или инсульт.



Из-за продолжающегося цветения растений настороже следует быть аллергикам. Желательно заранее подумать о приеме антигистаминных препаратов. / meteonovosti.ru /



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