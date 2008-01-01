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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 27 апреля

  В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ столбик термометра остановился у отметки +17.8, примерно такая же температура ив Тушино, на Балчуге +17.5, в районе ТСХА и МГУ +17.1 градуса. Ветер южный, юго-восточный до 5 м/с. В районе МГУ наблюдается дымка , и видимость не превышает 4 км.

Атмосферное давление чуть ниже нормы 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха низкая 36%. / meteonovosti.ru /
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