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ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 27 апреля
В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ столбик термометра остановился у отметки +17.8, примерно такая же температура ив Тушино, на Балчуге +17.5, в районе ТСХА и МГУ +17.1 градуса. Ветер южный, юго-восточный до 5 м/с. В районе МГУ наблюдается дымка , и видимость не превышает 4 км.
Атмосферное давление чуть ниже нормы 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха низкая 36%. / meteonovosti.ru /
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