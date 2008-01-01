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В Сибири снова похолодание, осадки и ветрено



ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 27 апреля



Над территорией Западной Сибири сформировался активный циклон, который сделает погоду крайне неустойчивой, а к выходным обеспечит заметное ее ухудшение и значительное похолодание.



В Новосибирской области 25 апреля ожидается дождь, местами прогремит гроза, при которой ветер усилится до 20 м/с. При прохождении холодного фронта 26 апреля уже пройдут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, ветер окрепнет в порывах до 23 м/с.



В соседней Томской области в пятницу тоже некомфортная погода и похолодание: осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, ветер до 23 м/с. В горах Республики Алтай 26 и 27 апреля осадки в виде дождя и мокрого снега усилятся, ветер будет достигать силы 25 м/с.



Циклон, уходя на северо-восток, повлияет и на погоду Красноярского края. 26 апреля в Эвенкийском муниципальном районе, на юге Туруханского района сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), в центральных районах Красноярского края дожди, местами грозы, ветер до 23 м/с. В южных районах края в последний день перед выходными ливни, местами грозы с порывистым ветром. А 26-27 апреля сильные осадки (дождь, снег и мокрый снег) ожидаются в предгорьях и горных районах. / meteonovosti.ru /



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