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В Хабаровском крае температура понизилась до рекордных



ИА "Метеоновости" / 10:41 Суббота, 27 апреля



В последний рабочий день на этой неделе антициклон, уроженец Китая, своим гребнем дотянулся до Хабаровского края. По его восточной периферии началось вторжение прохладного воздуха , и среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы была зафиксирована рекордно низкая температура. В Лермонтовке в ночь на 26 апреля воздух прихватил морозец до -5.2 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом, предыдущий -4.7 градуса наблюдался в 1971 году.



В Светлое Христово Воскресенье Хабаровский край окажется в теплом секторе циклона, который местами и отметится небольшим дождем, и температура повысится. / meteonovosti.ru /



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