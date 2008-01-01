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Новости погоды

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На Чукотке штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 27 апреля

  Накануне над севером Камчатского края располагался довольно активный циклон, который отметился не только осадками, но сильным штормовым ветром, на мысе Африка до 30 м/с. Зона штормовых ветров охватила и Чукотку, в районе Певека и Анадыря до 30 м/с.

В субботу циклон приподнялся к северу и вышел на Чукотку, а вместе с ним и штормовая погода.

Сегодня-завтра ожидается мокрый снег, снег, метель, на восточном побережье усиление ветра 20-25 м/с, в субботу 27 апреля на побережье Восточно-Сибирского моря порывы могут достигнуть почти что ураганной силы 33 м/с, разыграется метель. / meteonovosti.ru /
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