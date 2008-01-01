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Новости погоды
О пожарной опасности на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 27 апреля
Вот уже в течение довольно длительного времени в Забайкалье господствует антициклон, который перекрыл дорогу циклонам и атмосферным фронтам. И В Забайкалье сохраняется преимущественно сухая, но ветреная погода. Накануне в Бурятии порывы ветра достигали 24 м/с.
В субботу 27 апреля с юго-запада к Бурятии подойдет атмосферный фронт с волнами, а вместе с ним и зона небольших дождей, но они пройдут лишь местами, и погоды не сделают. Сохранится порывистый ветер, в отдельных районах 15-20 м/с.
Поэтому в период с 27 по 29 апреля на юге Бурятии, Забайкальского, Хабаровского краев, а также в Приморском крае высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. Порывистый ветер будет способствовать распространению огня, охватывая новые территории.
И только 29 апреля, когда подойдет циклон, можно рассчитывать на на более существенные осадки, которые помогут снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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