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О пожарной опасности на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 27 апреля



Вот уже в течение довольно длительного времени в Забайкалье господствует антициклон, который перекрыл дорогу циклонам и атмосферным фронтам. И В Забайкалье сохраняется преимущественно сухая, но ветреная погода. Накануне в Бурятии порывы ветра достигали 24 м/с.



В субботу 27 апреля с юго-запада к Бурятии подойдет атмосферный фронт с волнами, а вместе с ним и зона небольших дождей, но они пройдут лишь местами, и погоды не сделают. Сохранится порывистый ветер, в отдельных районах 15-20 м/с.



Поэтому в период с 27 по 29 апреля на юге Бурятии, Забайкальского, Хабаровского краев, а также в Приморском крае высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. Порывистый ветер будет способствовать распространению огня, охватывая новые территории.



И только 29 апреля, когда подойдет циклон, можно рассчитывать на на более существенные осадки, которые помогут снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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