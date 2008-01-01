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На Урал рвется арктический воздух



ИА "Метеоновости" / 11:31 Суббота, 27 апреля



В субботу над Архангельской областью сформировался волновой циклон, который в течение предстоящих суток углубится, давление в центре понизится с 1010 до 1000 гПа, и нырнет на Урал. Его центр окажется в районе Свердловска.



В Светлое Христово Воскресенье на Урале ненастная и холодная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки, на Среднем Урале в виде мокрого снега и дождя, на Южном - в виде дождя, в Свердловской области в течение суток до сильных и очень сильных, а предстоящей ночью разыграются слабые метели. На Среднем Урале местами ожидается налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, а в Свердловской области возможно установление временного снежного покрова. Днем в Челябинской области местами прогремят грозы. Ветер местами окрепнет в порывах 15-17 м/с, в Челябинской области до 22 м/с. Температура понизится ночью до -2..+3, при прояснении в Пермском крае и на крайнем севере Свердловской области до -7, на Южном Урале 0,+5, днем на Среднем Урале не выше +6, в Курганской области, в теплом секторе циклона, 15..20, на севере Челябинской области похолодает до +12, на юге еще тепло, 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /



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