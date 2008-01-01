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ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 27 апреля
Миновал полдень, температура продолжает повышаться. На опорной метеостанции - ВДНХ - +22.7, в районе ТСХА, МГУ и Тушино +22.3, а в центре - на Балчуге столбик термометра преодолел отметку +23 градуса и составляет +23.5. Ветер южный в районе ТСХА и МГУ до 7 м/с. В районе МГУ сохраняется дымка, видимость не превышает 4 км.
Атмосферное давление продолжает падать и составляет 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 27%. / meteonovosti.ru /
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