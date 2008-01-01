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Рекордное тепло Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:44 Суббота, 27 апреля



Последний рабочий день на уходящей неделе одарил жителей Европейской территории рекордным теплом и в ряде населенных пунктов в очередной раз были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 2-4, на северо-западе на 8 градусов. Больше всего рекордно высоких значений зафиксировано именно здесь



26 апреля в Калевале (Республика Карелия) воздух прогревался до +18.5 градуса, что выше предыдущего на полградуса и наблюдавшегося 8 лет тому назад. В Кингисеппе (Ленинградская область) столбик термометра остановился у отметки +25.4, тем самым оставляя позади 1983 год со значением +22.7. В Старой Руссе (Новгородская область) было +25.4 градуса, предыдущий рекорд +25.1 зафиксирован 19 лет тому назад. Но особо отличилась Псковская область, где наблюдалось наибольшее количество рекордов. В Пскове воздух нагревался до +26.2 градуса, превысив прежний на 3 градуса 33 летней давности. В Пушкинских Горах (Псковская область) +24.7, предыдущий рекорд составлял +24.1 в 1986 году. В Великих Луках +25.1, что выше прежнего на 0.3 градуса за 2001 год. В Калининграде было по-летнему тепло +27.2, что и стало новым абсолютным максимумом для 26 апреля. В Смоленске +23.4, что выше предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса, наблюдавшегося в 1993 году. В Рославле, что находится в Смоленской области, тоже обновился рекорд температуры, теперь новый составляет +23.5 градуса. В Кандалакше (Мурманская область) воздух разогревался до +15.6 градуса, что выше предыдущего рекорда почти на 2 градуса двадцати пятилетней давности.



Рекордно тепло было и на Европейском юге. В Волгограде +27.1, в Цимлянске (Ростовская область) +26.8 градуса. / meteonovosti.ru /



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