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Арктический антициклон завоевывает Москву и область



ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 27 апреля



Еще в субботу погода продолжит радовать теплом и солнцем жителей столичного региона. Но уже во второй половине дня с севера подойдет холодный атмосферный фронт, который местами и отметится небольшим кратковременным дождем.



Теплый антициклон уйдет на юго-восток, а из Арктики стремительно начнет опускаться холодный антициклон.



В Светлое Христово Воскресенье за холодным фронтом атмосферное давление будет расти, а с ветрами северных направлений начнется вторжение арктического воздуха. Ночью в Москве около +9, по области до +10 градусов, местами пройдет небольшой дождь кратковременного характера. Днем распогодится и уже без осадков, температура в столице понизится до 13..15, в Подмосковье не выше +18 градусов, ветер северо-восточный, умеренный, местами с порывами до 15 м/с.



В начале новой недели центр антициклона будет находиться восточнее Северной Столицы. По его восточной периферии сухой арктический воздух хлынет в центр России, и появляется вероятность заморозков.



В ночь на понедельник в Москве при небольшой облачности и северо-восточном ветре -1..+1, в центре 4..6 тепла, по области от -3 до +2 градусов, днем в столице свежо около +10, в Подмосковье 7..12 градусов.



На Первомай в столичном регионе сохранится сухая и солнечная погода, но с ночными заморозками до -2 градусов, днем 13..18. / meteonovosti.ru /



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