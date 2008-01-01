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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 28 апреля



Предстоящим днём из Арктики стремительно будет усиливаться холодный антициклон. В Светлое Христово Воскресенье за холодным фронтом атмосферное давление будет расти, а с ветром северо-восточного направления начнется вторжение арктического воздуха.



По данным столичных синоптиков сегодня 28 апреля при переменной облачности без осадков. Температура в столице уже не превысит отметок 13..15 градусов, в Подмосковье 11..16 градусов. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.



Атмосферное давление подрастёт и окажется чуть выше нормального.



Такие погодные условия далеки от комфортных. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры дискомфорт могут почувствовать люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников. В группе риска люди, страдающие вегето-сосудистой дистонией, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесшие инфаркт или инсульт. Из-за порывистого ветра даже здоровые люди отмечают снижение работоспособности, повышенную утомляемость, нарушение сна. А состояние людей с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного.



Внимательнее следует относиться к самочувствию аллергикам - продолжается цветение растений. Антигистаминные препараты рекомендуется держать под рукой.



Геомагнитный фон 28 апреля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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