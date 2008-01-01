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Новости погоды

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Пасхальное утро в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:01 Воскресенье, 28 апреля

  Праздничное утро Светлого Праздника Святой Пасхи, который отмечают сегодня, 28 апреля Православные россияне, встретило жителей московского мегаполиса пасмурной и холодной погодой. В ночь проходил столицу холодный атмосферный фронт с кратковременным дождем, и ветер усиливался до 16 м/с. Температура в 9 часов утра была всего на станции ВДНХ 6,4 градуса. Около +6 градусов показывали термометры и в других районах города, в центре, на Балчуге и на западе, в Немчиновке было +7 градусов, на юге Новой Москвы +8 градусов. На юго-западе, в районе Воробьевых гор и в южной половине столицы отмечался кратковременный дождь. Ветер был с порывами до 11 м/с на станции ВДНХ, до 15 м/с в районе МГУ и до 16 м/с в районе Внуково. Ветер после прохождения атмосферного фронта сменился на северо-восточный. Атмосферное давление немного пониженное, 746 мм рт. ст. Относительная влажность составляла 70-80%.

Примерно в 10 часов утра выглянуло солнце. Однако температура воздуха пока существенно не изменилась. Было холодно, на станции ВДНХ термометр показал 6,7 градуса. Ветер на юго-западе столицы усиливался до 13 м/с. Атмосферное давление немного подросло и составило 747 мм рт. ст. Относительная влажность уменьшилась до 60-65%. / meteonovosti.ru /
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