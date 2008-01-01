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Новости погоды
В Москве перекрыт исторический максимум температуры
ИА "Метеоновости" / 11:13 Воскресенье, 28 апреля
Накануне, 27 апреля в Москве на станции ВДНХ температура повысилась до рекордных 24,5 градуса, оставив позади 2001 год, когда было 24,1 градуса. Следует отметить, что погода в Москве стояла по-летнему теплая примерно с середины завершающейся недели.
В Можайске тоже самый теплый день в истории метеонаблюдений, было 24.7 (предыдущий максимум 23.5 в 1986 году). / meteonovosti.ru /
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