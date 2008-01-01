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Летняя жара в центральных областях сменилась холодом



ИА "Метеоновости" / 12:10 Воскресенье, 28 апреля



Резко похолодало 28 апреля в центральных областях Европейской территории и в областях северо-запада.



Прошедшая суббота, 27 апреля стала рекордно теплой в ряде городов перечисленных выше регионов. Абсолютные максимумы температуры обновились в Москве (+24,5 гр.), Можайске (+24,7 гр.), Вязьме (+24,4 гр.), Пскове (+25,0 гр.), в Калининграде (+27,6 гр.). Рекордное тепло не обошло стороной и Белоруссию, в Витебске было +26.1 градуса. Очередной арктический антициклон после прохождения холодного атмосферного фронта устанавливает власть над погодой центральных областей и северо-запада. В связи, с чем апрель завершится температурами, свойственными больше двадцатым числам месяца. По ночам в Московском регионе ожидаются заморозки. Поэтому не спешите высаживать в открытый грунт теплолюбивые растения! / meteonovosti.ru /



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