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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 28 апреля

  В полдень в Москве потеплело. На станции ВДНХ термометр показал 9,4 градуса. В западной половине города (Немчиновка, Тушино) и в центральной его части (Балчуг) было +10,1 градуса. Осадков не было. Облачность переменная, периодически солнце выходит из облаков и светит ослепительно ярко, ведь арктический воздух обладает большой прозрачностью. Дует свежий северо-восточный ветер, с порывами 11-13 м/с. Атмосферное давление продолжает расти, приближаясь к нормальному, и составляло в этот час 757,5 мм рт. ст. Относительная влажность уменьшилась до 33-40%. / meteonovosti.ru /
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