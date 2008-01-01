

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклоны не оставляют без внимания Сибирскую территорию



ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 28 апреля



Прохождение атмосферного фронта вдоль южных российских границ привело к усилению осадков в Алтайском крае и в Хакасии. Местами выпало до 20 мм осадков за сутки, причем, дождь переходил в снег. Ветер усиливался в горах Хакасии до 21 м/с, в горах Алтая до 23 м/с. Температура начала понижаться уже с пятницы. И накануне, 27 апреля, например, на метеостанции Ненастная было холоднее климатической нормы, днем -1 градус. 28 апреля ветреная погода в этих краях сохранится, в Хакасии ветер по-прежнему будет усиливаться до 18-23 м/с. В республике Алтай ветер до 28 м/с и гололедные явления. Атмосферный фронт вместе с небольшим циклоном будет проходить южные районы Красноярского края и приблизится к Байкалу. В Тыве 28 апреля ожидается усиление осадков и ветра до 25-27 м/с. А 28-29 апреля в Иркутской области пройдет дождь с мокрым снегом, и ветер будет достигать 18-23 м/с.



В начале новой недели апреля погода в крайних южных районах Сибири кратковременно улучшится. А Омская, Новосибирская, Томская области попадут под влияние очередного циклона с запада. Погода ожидается с осадами в виде дождя и мокрого снега, ночью в отдельных районах возможны гололедные явления, местами ветер до 20 м/с, местами сильнее. В Томской области 29 апреля осадки будут интенсивными. Прохождение циклона вызовет кратковременное потепление в юго-восточной части Западной Сибири, днем 29 апреля до 14..19 градусов, местами до 23. Ближе к Красноярскому краю будет прохладнее, всего 8..13 градусов. Осадки с сильным ветром достанутся и Омской области. В северной половине области температура днем в понедельник, 29 апреля не выше 15 градусов, тогда как на юге воздух прогреется до 23 градусов. 30 апреля резкое похолодание, дневная температура всего 2..7 градусов, ночная около 0, при прояснениях мороз до -9 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



