

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые теплые места России



ИА "Метеоновости" / 13:03 Воскресенье, 28 апреля



Можно позавидовать теплой погоде в воскресенье, которая стоит в Забайкалье, в ряде районов Приамурья, немного потеплело и на Европейском юге России. Температура в Улан-Удэ, Благовещенске, Полтавке (приморский край) достигала почти 23 градусов. В Ставропольском крае и в Ростовской области воздух прогрелся в первой половине воскресного дня до 22 градуса. Летняя температура останется в Забайкальском крае, днем 29 апреля там до 22 градусов. А вот в Бурятии немного похолодает до 13..18 градусов, пройдут осадки и будет усиливаться ветер. Днем до 21 градуса будет прогреваться воздух в Амурской области и Приморском крае. Холод, освоив центральные области Европейской России, рвется на юг. В понедельник в Волгоградской области и на севере Ростовской области днем всего 7..12 градусов, хотя в Краснодарском крае и Адыгее летние 20..25 градусов, местами до 28 градусов. В лидеры по теплу, как это и положено, выходит Европейский Юг. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



