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Апрельский снегопад на Урале



ИА "Метеоновости" / 13:18 Воскресенье, 28 апреля



Едва на Среднем Урале наметилось потепление. Так, например, 27 апреля днем в Перми было почти +11 градусов, и снова ожидается холодное вторжение со снегом в самые последние дни апреля. 29 апреля в Пермском крае местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью на юге края до умеренных, ветер ночью усилится до 14 м/с, температура ночью -4..-9 градусов, днем-1..+4 градуса. В Свердловской области ночью на юге и востоке ожидается сильные снег, днем снег будет переходить в мокрый снег, осадки будут сопровождаться сильным ветром. Ночная температура при прояснениях понизится до -15 градусов, днем температура от -3 до +2 градусов. Прохождение активного атмосферного фронта выразится на Южном Урале. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица, ветер до 20 м/с, местами и сильнее. Температура в Челябинской области совсем не весенняя: ночью +1..-4, днем 0..+5 градусов. В Курганской области температура будет примерно одинаковая и ночью и днем, +2..+8 градусов. / meteonovosti.ru /



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