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Новости погоды

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Морозная погода в Томской области

ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 28 апреля

  Низкими ночными температурами отличилась суббота в Сибири. Так, 27 апреля в Колпашево (Томская область) ночь была рекордно холодной, -12.0 (предыдущий минимум -11.2 в 1937 году). В Пудино столбики термометров опустились до отметки -13.5 градуса (предыдущее значение самого сильного ночного мороза -12.0 в 1973 году).

Циклон под конец апреля, хотя и принесет осадки, но убережет от сильного холода. Только на севере Томской области может быть 29 апреля ночью до -12 градусов. Днем температура повысится до +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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