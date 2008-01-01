

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозная погода в Томской области



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 28 апреля



Низкими ночными температурами отличилась суббота в Сибири. Так, 27 апреля в Колпашево (Томская область) ночь была рекордно холодной, -12.0 (предыдущий минимум -11.2 в 1937 году). В Пудино столбики термометров опустились до отметки -13.5 градуса (предыдущее значение самого сильного ночного мороза -12.0 в 1973 году).



Циклон под конец апреля, хотя и принесет осадки, но убережет от сильного холода. Только на севере Томской области может быть 29 апреля ночью до -12 градусов. Днем температура повысится до +10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



