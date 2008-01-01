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На юге Европейской России снова заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 28 апреля



Синоптики предупреждают о заморозках в южных, сельскохозяйственных регионах России. Они ожидаются в Волгоградской области. Ночью и утром 30 апреля и 1 мая температура в воздухе и на поверхности почвы -1..-3 градусов. Кроме того, на севере Ростовской, Астраханской областях и в юго-восточных предгорьях Краснодарского края ночная температура может понижаться до +2 градусов. При этом верхний слой почвы вполне может подмораживать.



Кроме того, местами пройдут дожди и грозы, порывы восточного, юго-восточного ветра могут достигать 18 м/с. Днем потеплеет до +13..+18 градусов. / meteonovosti.ru /



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