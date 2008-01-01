

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:11 Понедельник, 29 апреля



Солнечным окажется предстоящий день в Москве и Подмосковье. Такую погоду обеспечит гребень обширного антициклона с севера. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 11..13, по области до 9..14 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 мм рт. ст., что выше нормального. Относительная влажность около 30%.



Атмосферное давление продолжит расти и фон его заметно превысит нормальный. Температура же продолжит понижаться и после почти летнего тепла средние суточные ее значения будут соответствовать середине апреля. Колебания атмосферного давления и его высокий фон негативно отразятся на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Это коснется как гипертоников, так и гипотоников, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией, аритмией, мигренями, а также перенесших инфаркт или инсульт. Москвичи и жители Подмосковья привыкли к теплу, поэтому увеличивается риск простудных заболеваний. Не забывайте одеваться по-погоде.



Не следует забывать об антигистаминных препаратов аллегрикам- продолжается цветение растений. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



