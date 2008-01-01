|
|
|
Новости погоды
Погода на северо-западе солнечная, но холодная
ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 29 апреля
Арктический антициклон осваивает северо-запад Европейской территории. 29 апреля дневная температура едва доберется до отметки +15 градусов. В Карелии будет не выше +10 градусов. При этом солнечно и без осадков. В дальнейшем воздух в антициклоне постепенно прогреется, хотя этот процесс будет происходить крайне медленно. Так, 30 апреля местами в Псковской области температура повысится до 15..20 градусов, в Карелии до +12. Осадков по-прежнему нигде не будет. Только на первомайские праздники местами небольшие осадки могут пройти в Карелии, и ветер усилится до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.