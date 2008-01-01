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Новости погоды

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Погода на северо-западе солнечная, но холодная

ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 29 апреля

  Арктический антициклон осваивает северо-запад Европейской территории. 29 апреля дневная температура едва доберется до отметки +15 градусов. В Карелии будет не выше +10 градусов. При этом солнечно и без осадков. В дальнейшем воздух в антициклоне постепенно прогреется, хотя этот процесс будет происходить крайне медленно. Так, 30 апреля местами в Псковской области температура повысится до 15..20 градусов, в Карелии до +12. Осадков по-прежнему нигде не будет. Только на первомайские праздники местами небольшие осадки могут пройти в Карелии, и ветер усилится до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+8
Вт.
30 апр.
+12
Ср.
1 мая
+13
Чт.
2 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Акола		 -24
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Джос
комфортное место: Орисаба

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