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Погода на северо-западе солнечная, но холодная



ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 29 апреля



Арктический антициклон осваивает северо-запад Европейской территории. 29 апреля дневная температура едва доберется до отметки +15 градусов. В Карелии будет не выше +10 градусов. При этом солнечно и без осадков. В дальнейшем воздух в антициклоне постепенно прогреется, хотя этот процесс будет происходить крайне медленно. Так, 30 апреля местами в Псковской области температура повысится до 15..20 градусов, в Карелии до +12. Осадков по-прежнему нигде не будет. Только на первомайские праздники местами небольшие осадки могут пройти в Карелии, и ветер усилится до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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