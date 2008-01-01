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Сахалин: ночью рекордно холодно, днем рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 29 апреля



Накануне Сахалин находился с холодной стороны от активной фронтальной зоны, а с юга распространился гребень антициклона. Ночью при малооблачной погоде и слабом ветре воздух остывал до рекордных значений, а днем, благодаря солнечному прогреву был установлен новый абсолютный максимум температуры для 28 апреля. Амплитуда колебания температуры от ночи ко дню составили почти 12 градусов.



В Южно-Сахалинске в ранние утренние часы 28 апреля столбик термометра опустился до отметки -5.1 градуса, что ниже предыдущего рекорда на 0.6 градуса тринадцатилетней давности. В Поронайске в днем воздух разогрелся до +16.8 градуса, что и стало новым суточным абсолютным максимумом для этого дня; прежний +16.2 градуса наблюдался в 2003 году. / meteonovosti.ru /



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