Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
29 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сахалин: ночью рекордно холодно, днем рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 29 апреля

  Накануне Сахалин находился с холодной стороны от активной фронтальной зоны, а с юга распространился гребень антициклона. Ночью при малооблачной погоде и слабом ветре воздух остывал до рекордных значений, а днем, благодаря солнечному прогреву был установлен новый абсолютный максимум температуры для 28 апреля. Амплитуда колебания температуры от ночи ко дню составили почти 12 градусов.

В Южно-Сахалинске в ранние утренние часы 28 апреля столбик термометра опустился до отметки -5.1 градуса, что ниже предыдущего рекорда на 0.6 градуса тринадцатилетней давности. В Поронайске в днем воздух разогрелся до +16.8 градуса, что и стало новым суточным абсолютным максимумом для этого дня; прежний +16.2 градуса наблюдался в 2003 году. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Вт.
30 апр.
+12
Ср.
1 мая
+13
Чт.
2 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Акола		 -24
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Джос
комфортное место: Орисаба

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100