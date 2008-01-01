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Дальневосточные рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 29 апреля



Минувший день на Дальнем Востоке выдался очень теплым. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6, а на арктическом побережье Якутии и вовсе на 8 градусов, и в ряде населенных пунктов были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов Юбилейная (Республика Якутия), где 28 апреля воздух прогревался до +5.5 градуса, превысив предыдущий рекорд на 1.3 градуса десятилетней давности. Рекордное тепло было зафиксировано и в Брюхово, что находится в Магаданской области, +5.8, оставлен позади 2001 год с температурой +4.9.



Новый абсолютный максимум для 28 апреля обновился и в Тикси (арктическое побережье Якутии), где было зафиксировано +3.6 градуса, что выше предыдущего на 1.6 градуса и продержавшегося с 1986 года.



Не остался в стороне и Хабаровский край. В Николаевске-на Амуре было +13.6, в Советской Гавани +20.1 градуса. / meteonovosti.ru /



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