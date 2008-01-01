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В Подмосковье холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 29 апреля



Летнее тепло в столичном регионе буквально за считанные часы сменилось прохладой, которую принес на Европейскую территорию арктический антициклон. Воздух в нем циркулирует сухой и холодный.



В ночь на понедельник при ясной и безветренной погоде в столичном регионе воздух прихватил заморозок. В Москве в районе поселка Северный и на 105 км МКАД было зафиксировано -2.8 градуса, в Бутово -0.7. В Новой Москве заморозки наблюдались в Наро-Фоминске до -1.3, в Домодедово до -1.6, в Михайловском -0.7 градуса.



В Подмосковье картина совсем иная. Зона заморозков охватила практически всю территорию. Наиболее интенсивные, ниже -3 градусов, наблюдались в Пушкино, Черустях, Талдоме и Солнечногорске, а в Клину столбик термометра вплотную подобрался к отметке -4. На большей же части Московской области заморозки были интенсивностью от -1 до -2.8 градуса. / meteonovosti.ru /



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