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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Понедельник, 29 апреля



В 12 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,6..9,6 градуса; Северном 7,6..8,9 градуса, Северо-восточном 7,1..8,3 градуса, Восточном 6,5..8,8 градуса, Юго-восточном 7,6..8,4 градуса, Южном 6,6..8,4 градуса, Юго-западном 7,3..8,0 градуса, Западном 7,7..8,3 градуса, Северо-западном 7,8..8,6 градуса.



В Зеленограде солнечно, температура воздуха 7,5..7,7 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 7,0.. 8,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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