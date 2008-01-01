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На неделе в Москве сухо и солначно, но с заморозками



ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 29 апреля



погода как никогда, стабильна: без существенных осадков и экстремумов температуры. Причиной тому антициклон, который сформировался над Арктикой, и уверенно продвигается вглубь Европейской территории.



В последний день уходящего апреля при переменной облачности по-прежнему без осадков, при слабом северо-восточном ветре ночью в Москве 1..3, в пониженных местах рельефа, на эстакадах и мостах до -1 градуса, по области от -2 до +3, днем за счет солнечного прогрева температура повысится до 14..16. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 2 градуса.



В праздничный день Первомая характер погоды существенно не изменится: ночью в Подмосковье слабые заморозки до -1 градуса, днем в столице около 16 градусов. Средняя суточная температура воздуха чуть ниже нормы.



Во второй половине недели возрастет вероятность выпадения осадков, но они ожидаются небольшие, будут носить кратковременный характер, и пройдут местами. При облачной погоде прояснениями ночные заморозки сойдут на нет, и температура повысится до 1..6 градусов, днем с юго-западным ветром начнет поступать более теплый воздух, и к 3 мая потеплеет до 14..19 градусов. Среднесуточная температура приблизится к своей климатической норме.



По осадкам в Москве уходящий апрель пополнит число засушливых месяцев с количеством менее 9 мм. Последний раз столь же засушливым был апрель 1960 года с месячной суммой осадков 7,6 мм. Апрель 2019 года в столице войдет в число 6 самых сухих / meteonovosti.ru /



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