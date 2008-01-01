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Новости погоды

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В Забайкалье сильные ветры

ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 29 апреля

  Накануне Забайкалье оказалось в пограничной зоне между антициклоном, что на западе и циклоном на востоке, что и привело к усилению ветра. 28 апреля в Курумкане и Петропавловке, что находятся в Бурятии ветер усиливался в порывах до 21 м/с, в Забайкальском крае - Кыра и Агинское до 22 м/с, а в Соловьевске и вовсе до штормового 24 м/с. В Забайкальском крае наблюдалась пыльная буря. В начале новой недели в Забайкалье ветер станет еще сильнее, 25-28 м/с, но уже в праздничные дни ветер ослабеет до 13-18 м/с.

Отсутствие осадков и сильный порывистый ветер усугубляют пожароопасную обстановку, которая и так здесь высокая, а местами чрезвычайная. / meteonovosti.ru /
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