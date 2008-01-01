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Новости погоды

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На юго-восток Западной Сибири рвется холодный воздух

ИА "Метеоновости" / 13:08 Понедельник, 29 апреля

  Циклон, который в минувшие выходные отметился сильными осадками, ветром и установлением снежного покрова, стремительно уходит на северо-восток - на север Красноярского края. Следом за ним тянутся активные атмосферные фронты, на которых формируются мини-циклоны. Именно они и будут в предстоящие сутки формировать погоду в юго-восточных областях Западной Сибири. Во вторник пройдут небольшие, местами умеренные дожди, по северу с мокрым снегом, ночью в Томской области местами сильные, в отдельных районах грозы, град, ночью по северу территории местами гололедные явления, порывы северо-западного ветра местами могут достигать 23 м/с. Температура начнет понижаться, в Новосибирске в течение дня до 12..14 градусов.

В праздничный день Первомая порывы ветра местами достигнут штормовой силы, 24 м/с, а на севере территории возможно появление временного снежного покрова. / meteonovosti.ru /
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