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На Среднем Урале сохранится снежный покров



ИА "Метеоновости" / 13:20 Понедельник, 29 апреля



Активный циклон, который в минувшие выходные принес ненастную погоду на Урал, уходит на северо-восток, открывая дорогу арктическому воздуху.



За воскресный день в Екатеринбурге выпало 11 мм осадков, в ночь на понедельник еще 8 мм. К утру в городе сформировался снежный покров высотой до 15 см.



Во вторник с усилением влияния с запада антициклона, местами еще будут отмечаться небольшие осадки в дневные часы в виде мокрого снега, отдельные порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью мороз окрепнет до -5..-10, в Свердловской области при прояснениях до -15.



В праздничные дни в Свердловской области осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет, а температура постепенно начнет повышаться. / meteonovosti.ru /



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