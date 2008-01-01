Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
29 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Среднем Урале сохранится снежный покров

ИА "Метеоновости" / 13:20 Понедельник, 29 апреля

  Активный циклон, который в минувшие выходные принес ненастную погоду на Урал, уходит на северо-восток, открывая дорогу арктическому воздуху.

За воскресный день в Екатеринбурге выпало 11 мм осадков, в ночь на понедельник еще 8 мм. К утру в городе сформировался снежный покров высотой до 15 см.

Во вторник с усилением влияния с запада антициклона, местами еще будут отмечаться небольшие осадки в дневные часы в виде мокрого снега, отдельные порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью мороз окрепнет до -5..-10, в Свердловской области при прояснениях до -15.

В праздничные дни в Свердловской области осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет, а температура постепенно начнет повышаться. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Вт.
30 апр.
+12
Ср.
1 мая
+13
Чт.
2 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Акола		 -24
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Джос
комфортное место: Орисаба

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100