Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 29 апреля
В 15 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,4..11,0 градуса; Северном 9,7..11,8 градуса, Северо-восточном 9,3..10,0 градуса, Восточном 9,7,5..10,3 градуса, Юго-восточном 9,6..10,9 градуса, Южном 8,7..10,6 градуса, Юго-западном 9,5..9,8 градуса, Западном 8,7..10,8 градуса, Северо-западном 9,7..10,5 градуса.
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В Зеленограде солнечно, температура воздуха 9,9 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 9,2.. 10,3 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /