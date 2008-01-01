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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 29 апреля
Погоду в столичной области будет определять южная периферия антициклона с центром над востоком Ленинградской области. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 6..9. Ветер северо-восточный, 2-7м/с. / meteonovosti.ru /
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