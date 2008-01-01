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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Вторник, 30 апреля



Предпраздничный день для столицы и области окажется малооблачным. Находясь на периферии антициклона, удержится сухая и прохладная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 2-3 градуса. В послеполуденные часы при слабом ветре воздух в Москве прогреется до 14..16, по области до 12..17 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и останется выше нормального, 753 мм рт ст. Относительная влажность около 25%.



Повышенный фон атмосферного давления может стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми недугами. Это коснется как гипертоников, так и гипотоников, людей с вегето-сосудистой дистонией, аритмией, мигренями, перенесших сосудистые кризы. Внимательнее стоит относиться к самочувствию аллергикам - ведь продолжается цветение растений и антигистаминные препараты рекомендуется держать под рукой. / meteonovosti.ru /



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