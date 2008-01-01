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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:25 Вторник, 30 апреля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 19-28 апреля была низкой. Магнитное поле Земли менялось, в основном, от спокойного до слабо возмущенного.
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По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 29 апреля по 8 мая солнечная активность будет, в основном, низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности вероятно 1-3 мая. / meteonovosti.ru /