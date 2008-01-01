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Новости погоды

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Атмосфера Северного полушария перестроилась на лето!

ИА "Метеоновости" / 11:21 Вторник, 30 апреля

  30 апреля-1 мая стратосфера над Северным полушарием перестроилась на летний тип циркуляции.

В стратосфере Северного полушария существует два типа циркуляции: зимний и летний. Зимний осуществляется в период с сентября по середину апреля, остальные месяцы господствует летний тип циркуляции.

Стратосфера на уровне 25-30 км является очень ионизированной, на эти высоты приходится максимум содержания озона. Озоновый слой необычайно активно реагирует на интенсивность ультрафиолетовой радиации: увеличение ее приводит к быстрому прогреву озонового слоя и стратосферы в целом. Это и являет причиной перестройки циркуляции на больших высотах.

Начиная с конца марта, происходит увеличение количества ультрафиолета, и стратосфера прогревается. Над полюсом формируется антициклональный вихрь, и в средних широтах осуществляется слабый восточный перенос.

А с конца августа и не позже первых дней сентября, происходит "охлаждение" озонового слоя и стратосферы, над полюсом раскручивает циклон и в средних широтах устанавливается сильный перенос воздуха с запада на восток.

Переход от лета к зиме длится не более недели, а переход от зимы к лету происходит в гораздо более растянутые по времени сроки: самый ранний 9 марта, средний 13 апреля и самый поздний 13 мая. / meteonovosti.ru /
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