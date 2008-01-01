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Новости погоды
Сильная жара на севере Индии
ИА "Метеоновости" / 12:04 Вторник, 30 апреля
Юго-восточные районы Китая и Япония страдают от сильных дождей, вызванных муссоном, а на севере Индии предмуссонный период отличается сильной жарой. 29 апреля максимальная температура воздуха в ряде городов на северо-западе Индии достигала 45 градусов.
И в начале мая ослабления жары на севере Индостана ждать не произойдет. Летний муссон, как правило, набирает силу лишь в начале июня.Начнутся дожди и жара спадет! / meteonovosti.ru /
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