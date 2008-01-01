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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 30 апреля

  В 12 часов в Москве ясная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,5..11,5 градуса; Северном 9,5..12,4 градуса, Северо-восточном 10,7..11,2 градуса, Восточном 10,5..11,8 градуса, Юго-восточном 10,4..12,1 градуса, Южном 10,0..12,2 градуса, Юго-западном 10,4..11,5 градуса, Западном 10,1..11,2 градуса, Северо-западном 10,4..11,6 градуса.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха 9,1..10,0 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 10,1.. 12,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Йеллоунайф

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Куэрнавака

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