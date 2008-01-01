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Новости погоды
Снежный Первомай на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 30 апреля
Атмосферный фронт, обильно посыпавший снегом Уральский регион, отправится на юг Западной Сибири, возвращая почти зимний пейзаж туда, где еще накануне прошли теплые весенние дожди.
На Урале атмосферное давление начнет расти, скажется влияние антициклона с ЕТР, повысится атмосферное давление и на юге Западной Сибири. Но из-за атмосферных фронтов и неустойчивости атмосферы на высоте ухудшение погоды ожидается и в Сибири.
1 мая в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и по Алтаю пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, ночью в предгорьях Алтая сильные осадки. Местами прогремят грозы. В отдельных районах отложения мокрого снега, гололедные явления. По северу территории образуется временный снежный покров. Ветер 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Кемеровской области и ночью по Алтаю усиление ветра до 25 м/с, заметно похолодает. Температура воздуха ночью 0..-5, при облачности до +5, по северо-западу территории -10..-15, днем 4..9 тепла, по северу Томской области местами до -4 градусов.
2 и 3 мая влияние атмосферных фронтов начнет ослабевать. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, в Новосибирской области осадков не ожидается. Местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха постепенно начнет повышаться. Ночью 0..-5, 2 мая по северу Томской до -13 градусов. Днем 2 мая 9..14, в Томской местами +3..+8 градусов, 3 мая 10..15, на юге до +17 градусов. / meteonovosti.ru /
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