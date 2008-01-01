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Снежный Первомай на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 30 апреля







На Урале атмосферное давление начнет расти, скажется влияние антициклона с ЕТР, повысится атмосферное давление и на юге Западной Сибири. Но из-за атмосферных фронтов и неустойчивости атмосферы на высоте ухудшение погоды ожидается и в Сибири.



1 мая в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и по Алтаю пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, ночью в предгорьях Алтая сильные осадки. Местами прогремят грозы. В отдельных районах отложения мокрого снега, гололедные явления. По северу территории образуется временный снежный покров. Ветер 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Кемеровской области и ночью по Алтаю усиление ветра до 25 м/с, заметно похолодает. Температура воздуха ночью 0..-5, при облачности до +5, по северо-западу территории -10..-15, днем 4..9 тепла, по северу Томской области местами до -4 градусов.



2 и 3 мая влияние атмосферных фронтов начнет ослабевать. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, в Новосибирской области осадков не ожидается. Местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха постепенно начнет повышаться. Ночью 0..-5, 2 мая по северу Томской до -13 градусов. Днем 2 мая 9..14, в Томской местами +3..+8 градусов, 3 мая 10..15, на юге до +17 градусов. / meteonovosti.ru /



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