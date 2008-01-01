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Статистика Первомая в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 30 апреля



1 мая в столице погода порадует небольшой облачностью, но будет довольно прохладно. Преобладающая температура в городе ночью 2..4 тепла, днем 15..17 градусов, что почти на градус ниже нормы.



По статистике каждый второй Первомай в Москве обходится без осадков. Реже в городе погода бывает столь прохладной. Последний раз похожие погодные условия в столице наблюдались в 1 мая 2009 года. В тот год резкая смена характера погоды произошла 30 апреля. После рекордного тепла 29 апреля на 1 мая похолодало почти на 10 градусов.



Самая низкая за последние 70 лет минимальная температура воздуха была в 2006 году и составила на ВДНХ -1,6 градуса. В тот год по области температура понижалась: в Волоколамске до -3,4 градуса, в Истре до -3,5 градуса, в Клину до -3,8 градуса, в Черусти до -4,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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