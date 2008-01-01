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Новости погоды

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На юге Якутии сильный снег

ИА "Метеоновости" / 13:53 Вторник, 30 апреля

  Активный циклон и его атмосферные фронты стали причиной сильного снегопада на юге Якутии. 29 апреля и в ночь на 30 апреля по югу территории разгуливали атмосферные фронты. Сыпал снег, усиливался ветер, поднимались метели. В Алдане количество выпавших осадков составило 15 мм, это при том, что месячная норма составляет 36 мм. После столь обильного снегопада снежный покров увеличивается на 14-16 см.

1 мая синоптическая ситуация изменится. Южные и центральные районы окажутся в барическом гребне. С запада подойдет циклонический вихрь, на юго-востоке, в тылу циклона, температура воздуха понизится. На юго-востоке, юго-западе и на западе пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь, на остальной территории снег, мокрый снег. Днем +4..+9, на западе и юге 10..15, на юго-западе 15..20, на севере -2..+3, на северо-востоке -3..-8. Ночью на юго-западе -2..+3, на северо-востоке -18..-23 градуса. / meteonovosti.ru /
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