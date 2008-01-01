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Циклон бесчинствует на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 14:23 Вторник, 30 апреля



Циклонический вихрь, кружащий над акваторией Берингова моря близ Чукотки, стал причиной сильных осадков и резкого порывистого ветра на полуострове. 29 и ночью 30 апреля на побережье прошли сильные осадки. В виде дождя и снега выпало до 32 мм небесной влаги. Ветер в порывах усиливался до 27 м/с.



1 мая циклон подберется ближе к южному побережью Чукотки, но вихрь постепенно углубляется и теряет силу. Пройдет снег различной интенсивности, на востоке мокрый снег, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с. Температура воздуха 0..+5, местами 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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