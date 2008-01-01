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На юге ЕТР и заморозки, и грозы



ИА "Метеоновости" / 14:39 Вторник, 30 апреля



Погодные условия на юге ЕТР формируются как под влиянием антициклона, который занял северо-восточные территории, так и под воздействием циклона и его атмосферных фронтов. Так, в Волгоградской области при ясном небе воздух остывает до отрицательных значений, 30 апреля на почве отмечались заморозки до -7 градусов. А в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области и в Северной Осетии прошли сильные дожди, местами с грозами. Количество выпавших осадков в Ставропольском крае достигло 25 мм.



1 мая Циклон и его атмосферные фронты начнут захватывать территорию. НА северном Кавказе пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град, в Волгоградской области в ночные часы заморозки на почве и воздухе -1..-3 градуса. Днем преобладающая температура 18..23 градуса, в горах 12..17. / meteonovosti.ru /



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