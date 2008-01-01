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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Среда, 1 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность. Вероятность дождя небольшая. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 25%.



В столичном регионе фон атмосферного давления приблизится к норме, погода со среднесуточной температурой воздуха в пределах первомайских значений. Со стороны погоды ждать неприятностей не стоит. Лишь из-за продолжающегося цветения растений настороже следует быть аллергикам. Не забывайте принимать антигистаминных препаратов. / meteonovosti.ru /



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