Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
1 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферное давление в Москве понизится до рекордного

ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 1 мая

  В Москве и области погодные условия резко меняются. Обширный антициклон смещается на юго-восток, уступая место атлантическому циклону. Сегодня, 1 мая, атмосферное давление в норме, 748 мм рт. ст., а уже 2 мая ожидается резкое его падение, до 735 мм рт. ст. И это значение может стать рекордным. Ведь до этого ниже 737 мм рт. ст. атмосферное давление не опускалось. 737 мм рт. ст. (или 982 гПа) показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ.

Резкое изменение давления скажется и на погодных условиях: в столичном регионе пройдут дожди, усилится ветер. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+13
Ср.
1 мая
+14
Чт.
2 мая
+13
Пт.
3 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Нагпур		 -16
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Капан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100