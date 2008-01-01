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Атмосферное давление в Москве понизится до рекордного



ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 1 мая



В Москве и области погодные условия резко меняются. Обширный антициклон смещается на юго-восток, уступая место атлантическому циклону. Сегодня, 1 мая, атмосферное давление в норме, 748 мм рт. ст., а уже 2 мая ожидается резкое его падение, до 735 мм рт. ст. И это значение может стать рекордным. Ведь до этого ниже 737 мм рт. ст. атмосферное давление не опускалось. 737 мм рт. ст. (или 982 гПа) показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ.



Резкое изменение давления скажется и на погодных условиях: в столичном регионе пройдут дожди, усилится ветер. / meteonovosti.ru /



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