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На Чукотке ветрено, но рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 10:13 Среда, 1 мая



Последний день апреля в Чукотском автономном округе войдет в историю сильными ветрами и аномальным теплом. С ростом атмосферного давления в округе разгулялись сильные ветра, местами порывы достигли 27 м/с. Но при этом среднесуточная температура воздуха превысила норму на 4-8, а на востоке округа на 10 и более градусов. В ряде городов были установлены новые суточные рекорды максимальной температуры. В поселке Эгвекинот, расположенном на берегу залива Берингова моря потеплело до +5.1 градуса, что на 0.1 выше предыдущего рекорда, установленного в 1974 году. В самом восточном пункте России, мысе Уэлен, также обновлен суточный рекорд. Температура 30 апреля повысилась здесь до +5.4 градусов, оставив позади рекорд 2005 года со значением +4.0 градусов.



В ближайшие дни очень теплая погода на Чукотке сохранится, но очаг аномального тепла переместится на арктическое побережье округа. / meteonovosti.ru /



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