

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ливни и грозы на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:21 Среда, 1 мая



В завершении апреля активный циклонический вихрь прошелся сильными дождями по южным районам Дальневосточного округа. Его центр приблизился к Амурской области. На востоке Амурской области, оказавшейся в передней части циклона, апрельская копилка осадков пополнилась на 16 мм, гремели грозы, а порывы ветра достигали 22 м/с. Зона осадков охватила южные районы Якутии и Хабаровского края, но здесь их интенсивность была не столь велика. В западных районах Амурской области и в Забайкальском крае, уже в тыловой части циклона, существенных осадков не отмечалось, но с ростом атмосферного давления день был ветреным, порывы местами достигали 25 м/с.



Сегодня циклон переместится в центральные районы Хабаровского края, увлекая за собой и ненастную зону, а уже 2 мая направит ее на Курилы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



