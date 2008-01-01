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Новости погоды

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Ливни и грозы на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:21 Среда, 1 мая

  В завершении апреля активный циклонический вихрь прошелся сильными дождями по южным районам Дальневосточного округа. Его центр приблизился к Амурской области. На востоке Амурской области, оказавшейся в передней части циклона, апрельская копилка осадков пополнилась на 16 мм, гремели грозы, а порывы ветра достигали 22 м/с. Зона осадков охватила южные районы Якутии и Хабаровского края, но здесь их интенсивность была не столь велика. В западных районах Амурской области и в Забайкальском крае, уже в тыловой части циклона, существенных осадков не отмечалось, но с ростом атмосферного давления день был ветреным, порывы местами достигали 25 м/с.

Сегодня циклон переместится в центральные районы Хабаровского края, увлекая за собой и ненастную зону, а уже 2 мая направит ее на Курилы. / meteonovosti.ru /
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